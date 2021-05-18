Meral Akşener'in Netahyahu'yu Erdoğan'a benzetmesine tepki yağıyor

Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri siyasetin gündemine oturdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Akşener, Filistin'de masum insanların üzerine günlerdir bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeterek, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme VİDEO

Bu sözler, siyasetin yeni gündemini belirledi.

Meral Akşener'e AK Parti'den tepkiler yükselmeye başladı.

ÖMER ÇELİK: EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." dedi.

FAHRETTİN ALTUN: YAZIK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Meral Akşener'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

NUMAN KURTULMUŞ: GİZLİ İTTİFAK YAPTIKLARI...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İBRAHİM KALIN: BU SİYASET DEĞİL, AKIL TUTULMASIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Meral Akşener'e Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi: "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır."

MUSTAFA VARANK: DİLİNİZ KANDİL'LE UYUMLU HALE GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar @meral_aksener . Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandil'le uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!" dedi.

