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    Meral Akşener'in Netanyahu açıklaması sosyal medyada tepki topladı

    Meral Akşener'in Netanyahu açıklaması sosyal medyada tepki topladı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 20:52
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

    Akşener, Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeterek, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." dedi.

    VATANDAŞLAR MERAL AKŞENER'E TEPKİLİ

    Akşener'in bu açıklamasına siyasilerden tepkiler gelirken, vatandaşlar da geri durmadı.

    Twitter'da açılan "netanyahusensinmeral" hashtag'ine binlerce tepki tweet'i atılırken, yapılan bir fotoğraf paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

    NETANYAHU İLE YÜZÜ BİRLEŞTİRİLDİ

    Paylaşılan fotoğrafta Meral Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzlerinin birleştirildiği görüldü.

    Fotoğraf kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

    Meral Akşener in Netanyahu açıklaması sosyal medyada tepki topladı #1

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