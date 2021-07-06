Meral Akşener'in 'özel uçak kullanmam' açıklaması

Dün, İstanbul'dan Malatya'ya gitmek için özel jet kullanan Meral Akşener, 2018 yılında özel uçaklarla ilgili açıklamasıyla kendisine yalancı dedi.

Türkiye'de gündem Millet İttifakı liderlerinin özel jetlerle yurt içi gezileri....

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştiren ve bunlara israf diyen liderler, bu açıklamalarıyla ters düştü.

Geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a özel jetle gerçekleştirdiği ziyaret sonrası dün de İyi Parti Lideri Meral Akşener Malatya'ya gitmek için özel jet tercih etti.

ARŞİV AÇILDI

Ancak İyi Parti Lideri'nin bu ziyareti akıllara daha önce, özel uçaklarla ilgili verdiği demeçleri getirdi.

Akşener'in özel jetle Malatya ziyareti sonrası, sosyal medya hesaplarından kullanıcılar, İyi Parti Lideri'nin 2018 yılında "Biz özel uçak kullanmayız" sözlerinin olduğu videoyu paylaştı.

"YALANCI DEDİRTMEYECEĞİM"

Videoda Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımında iktidarı eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı;

''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim"

Meral Akşener'in biz özel uçaklarla uçmuyoruz açıklaması VİDEO







