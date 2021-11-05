Meral Akşener'in şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepkisi merak konusu

Meral Akşener'e Bingöl ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyine küfreden Lütfi Türkkan'ın İyi Parti'deki geleceği ve Genel Başkan'ın tepkisi merak ediliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Bingöl'de esnaf ziyaretlerine devam etti.

Akşener esnafı gezerken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

HDP ve Selahattin Demiştaş'a olan yakınlığı üzerinden bir şehit ağabeyi tarafından eleştirildi.

VEKİLİ ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFRETTİ

Akşener'e, tepki göstermeye çalışan şehit ağabeyinin "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, ağza alınmayacak bir küfür etti.

Tepkili ağabeyin kulağına "Senin bacını si..." diyen Türkkan kendini korumalarının kollarına attı. O anlar ise kameralara yansıdı.

PARTİ VE GENEL BAŞKAN SESSİZ

Başta sosyal medya olmak üzere tepkiler çığ gibi büyüdü.

İyi Parti'den ise henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Kendilerini 'milliyetçi' olarak tanımlayan partililerin dışında, parti liderleri Meral Akşener'in sessizliği de sürüyor.

AKŞENER'İN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Akşener'in şehit ağabeyine küfreden veliki Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu oldu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO