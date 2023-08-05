Meral Akşener'in torunu sünnet oldu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla torunu Pars Akşener'in sünnet olduğunu duyurdu.

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Akşener ailesinin mutlu günü...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in torunu Pars Akşener sünnet oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Akşener, eşi Tuncer Akşener ve torunu Pars Akşener'in yer aldığı fotoğrafı sosyal medya platformundan paylaştı.

"Allah damatlığını da görmeyi nasip etsin"

Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Canım torunum, yüce Allah bizlere damat olduğun günde de yanı başında olmayı nasip etsin.

İki torunu var

Meral Akşener, 1980 yılında Tuncer Akşener ile dünyaevine girdi.

Akşener ailesinin bu evlilikten Fatih isimleri bir oğulları oldu.

2012 yılında evlenen Fatih-Işıl Akşener çiftinin ilk çocukları Pars, 2015 yılında dünyaya gelmişti.

Meral ve Tuncer Akşener'in Pars ve Ayda isimlerinde iki torunu var.

İyi Parti Lideri Akşener torunlarına olan sevgisiyle bilinmekte.