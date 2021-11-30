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    Meral Akşener'in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu

    Meral Akşener'in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu

    Sık sık itibar tasarrufundan bahseden Meral Akşener, ziyaretlerinde lüks araçtan vazgeçemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:54
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    2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan İyi Parti Lideri Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor.

    Akşener'in geçtiğimiz günkü durağı ise Yalova oldu.

    Her fırsatta iktidarı eleştirerek itibardan tasarruf yapılmadığını söyleyen Akşener, bu ziyaretinde de kendisiyle çelişti.

    LÜKS MAKAM ARACI SEVDASI

    Özellikle hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener, bu ziyaretin de lüks aracından ve konvoyundan vazgeçemedi.

    3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

    Gösterişli bir konvoyla ve piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde olan lüks makam aracı Audi A8 Long ile dün Yalova'ya gelen Akşener, bir önceki ziyaretlerinde de özel jet kullanmasıyla kamuoyunun gündemine düşmüştü.

    Meral Akşener'in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu VİDEO

    Meral Akşener in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu #1

    Meral Akşener in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu #2

    Meral Akşener in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu #3

    Meral Akşener in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu #4

    Meral Akşener in Yalova ziyaretindeki gösterişli konvoyu #5

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