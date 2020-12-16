Meral Danış Beştaş: 20 bin mezundan sadece 1 tane Kürtçe öğretmeni atandı

Meral Danış Beştaş: 20 bin mezundan sadece 1 tane Kürtçe öğretmeni atandı

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te Kürtçe ve Kürtçe öğretmenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde, HDP Adana Milletvekili ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, söz alarak Kürtçe öğretmenleri ve eğitimde Kürtçe ile alakalı açıklama yaptı.

"20 BİN MEZUNDAN SADECE 1 TANE KÜRTÇE ÖĞRETMEN ATANDI"

Beştaş yaptığı açıklamada, "20 bin öğretmen mezun oldu, sadece 1 tane Kürtçe öğretmeni atandı.

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde Kürtçe tez yazımı yasaklandı.

Meral Danış Beştaş: 20 bin mezundan sadece 1 tane Kürtçe öğretmeni atandı İZLE



"KÜRT DİLİ BÖLÜMÜNDE BİR TEZ KÜRTÇE YAZILMAYACAKSA HANGİ DİLDE YAZILACAK?"

Kürt dili Bölümünde bir tez Kürtçe yazılmayacaksa hangi dilde yazılacak? Bunun bir izahı var mı?" ifadelerinde bulundu.



