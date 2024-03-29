Meral Danış Beştaş, DEM Parti'ye oy verin çağrısı yaptı Seçimlere sayılı saatler kala DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, vatandaşlardan oy vermeleri konusunda destek istedi. Beştaş paylaşımında, "Bir oy çok şey değiştirir" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerde son düzlüğe girilmişken siyasetin gündemi yoğun...

Partiler son düzlüğe girilmişken seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Son çağrılar

İllere, ilçelere aday olan isimler ise son çağrılarını yaparak vatandaşlardan destek istiyor.

Bu çağrıyı yapan adaylardan birisi de DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oldu.

"Adaylıktan çekilmeyeceğim"

Dün yaptığı açıklamada seçimlere girmekte kararlı olduğunu belirten Beştaş, "Adaylıktan çekilmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Oy istedi

Meral Danış Beştaş, bugün ise vatandaşlardan oy istedi.

"Beştaş için Japonya'dan geliyorum"

Beştaş, sosyal medya hesabından bir kullanıcının "Meral Danış Beştaş’a oy vermek için Japonya’dan geliyorum." sözünü alıntıladı.

"Bir oy çok şey değiştirir"

Beştaş, bu söze yanıt olarak ise "Bir oy çok şey değiştirir." cevabını verdi.

Kürtçe teşekkür etti

Beştaş ayrıca, paylaşımında Kürtçede 'teşekkür ediyorum' anlamına gelen 'gelek spas' kelimesini de kullandı.