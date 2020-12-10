HDP Gurup Başkanvekili Beştaş, Tuma Çelik'in suçluluğunun ispat edilmediğini ve Çelik'e suçlu denemeyeceğini söyledi.

HDP Mardin Eski Milletvekili Tuma Çelik'in Mardin'de seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Yargı süreci devam eden olay bugün, TBMM'de devam eden 2021 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde tekrar gündeme geldi.

Meral Danış Beştaş: Tuma Çelik suçludur diyemezsiniz VİDEO

"SİZİN VEKİLİNİZ BİR KADINA TACAVÜZ ETMİŞ"

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Tuma Çelik; sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor zaten öyle, hakeza öyle, şiddet üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş bu sözlere itiraz etti.

"TUMA ÇELİK SUÇLUDUR DİYEMEZDİNİZ"

Beştaş, Tuma Çelik'in suçluluğunun henüz kesinleşmediğini hatırlattı.

beştaş, "Kadının beyanı esastır demişiz, buyursunlar, gitsin yargılansın, dokunulmazlık kalksın, öldürün mü diyelim? Dokunulmazlık kalksın dedik. İhraç etmişiz partimizden ayrıca suçluluğu da ispatlanmamış ha, Ne Tuma Çelik’in, ne Mensur Işık’ın. Onlar suçludur diye bir söz de kurumazsınız." dedi.