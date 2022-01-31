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    Meral Danış Beştaş'tan Meclis'te Kürtçe şarkılı protesto

    Meral Danış Beştaş'tan Meclis'te Kürtçe şarkılı protesto

    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstiklal Caddesi'nde polisin engellediği iddia edilen Kürtçe şarkıyı Meclis'te söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 20:08
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    Sosyal medyada yayılan bir videoda İstiklal Caddesi’nde Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin, polis tarafından engellendiği iddia edilmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polisin Kürtçe olduğu için değil, müzik yapılması için belirlenen nokta olmamasından dolayı müdahale edildiğini açıkladı.

    MECLİS'TE KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİ

    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiğini iddia ederek olayı protesto etti.

    Beştaş, "Yaramina bedewe" isimli Kürtçe şarkıyı Meclis kürsüsünde söyledi.

    Meral Danış Beştaş'tan Meclis'te Kürtçe şarkılı protesto VİDEO

    Meral Danış Beştaş tan Meclis te Kürtçe şarkılı protesto #1


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