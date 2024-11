Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’tan kaçak yapı manifestosu: Asla geçit vermedik, vermeyeceğiz!

Haber Merkezi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meramlıların hakkını korumak amacıyla yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri ‘kaçak yapı politikalarını’ düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna bir kez daha deklare etti.

Özellikle tarım arazileri üzerine yapılan yapılar başta olmak üzere tüm kaçak yapılarla mücadeleyi göreve geldikleri günden bu yana kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Mustafa Kavuş, hiçbir tehdit, şantaj ve eylemin bu mücadelelerini durduramayacağını, kesintiye uğratamayacağını ve sabote edemeyeceğini ifade etti.

“KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEDE İKİ TARAF VAR; BİRİ KANUNSUZLUKTAN BİRİ KANUNDAN BESLENİYOR”

Şehir gündemini bir süredir meşgul eden süreç hakkında bilgi vererek toplantıya başlayan Kavuş, bu sürecin iki tarafı olduğunu belirterek, “Öncelikle şunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bu sürecin ve bu yaşananların iki tarafı var; Bu taraflardan biri; 350 bin Meramlının hakkını sonuna kadar savunmayı görev sayan Meram Belediyesi, diğeri ise; 350 bin Meramlının hakkına tecavüz edebileceğini sanan, yasal olmayan yollardan para kazanmakta beis görmeyen, Meram Belediyesinin kaçak yapılar ile ilgili kararlılığını hala anlayamamış olan, sosyal medya kanalları üzerinden yaptıkları yayınlarla ve çok bağırınca kanunsuzluklarını ve hukuksuzluklarını örtebileceklerini zanneden, tehdit ve şantajla bizi yıldırabileceklerini sanan kendini emlakçı gibi gösteren 8-10 simsar küçük bir güruh ve bu güruhun oyununa gelmiş vatandaşlarımız var. Burada işini düzgün yapan ve bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen emlakçı esnaf kardeşlerimizi bunlardan özellikle ayırmak istiyorum” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR, KAÇAK YAPI İLE İLGİLİ EN KÜÇÜK TAVİZ VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

Meram Belediyesi olarak tarım arazisi üzerine yapılmış ya da riskli ve kaçak yapılara hiçbir şartta taviz vermeyeceklerini defalarca kamuoyuna duyurmuş olmalarına rağmen bu art niyetli kesimin yapılan uyarıları dikkate almadan tarım arazileri üzerine bina dikmekten ve kaçak yapı yapmaktan vazgeçmediğini belirten Başkan Kavuş, “Bazıları 350 bin Meramlının hakkına tecavüz edebileceklerini sandılar. Biz ise bugüne kadar ilçe halkının hakkını ve hukukunu korumaktan vazgeçmedik, bugün de yarın da bu duyarlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Yasa ve sınır tanımamakta ısrar edenler, seslerini yüksek çıkardıklarında bize geri adım attıracaklarını, boyun eğdirebileceklerini düşündüler, biz ise kararlı duruşumuzdan asla taviz vermedik. Seslerinin bu kadar çok çıkmasının sebebi budur” şeklinde konuştu.

“TARIM ARAZİLERİNİ YAĞMALAMAYA ÇALIŞANLAR, KARŞILARINDA BİZİ BULMANIN AGRESİFLİĞİNİ YAŞIYOR”

Kendilerinin tarım arazilerini korumakla mükellef olduklarını belirten Başkan Kavuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle pandemiden sonra gıda güvenliği ve tarım arazileri daha da önem kazandı. Ondan sonra bu güvenlik ve koruma daha da arttı. Meram bir tarım şehridir. Şehrin sebze ve meyvesinin önemli bölümü Meram’dan karşılanır. Meram’da şehir yaşamı ile tarım iç içedir. Meram için tarım, tarım için Meram çok önemli ve değerlidir. İşte bu kadar önemli bir konuda kanun, nizam ve adalet tanımayan bir kısım art niyetli emlakçı, işini düzgün yapan kardeşlerimizi tekrar ayırt ederek söylüyorum, para kazanmak uğruna Meram’da tarım arazilerini kurban etmek istediler. Onlar para kazanacaklar diye bizim taviz vermemizi beklediler. Biz taviz vermedikçe sesleri daha da yükseldi. Bağırırsak sindiririz sandılar. Ama yanıldılar.”

“TARIM ARAZİLERİNİ BÖ-LE-MEZ-Sİ-NİZ”

Yaşanan süreç hakkında da detaylı bilgi veren Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ana kural şudur; Tarım arazisini BÖ-LE-MEZ-Sİ-NİZ . Kanun ve uygulama bu kadar açık. Tarım arazisi resmi olarak bölünemez ve tarım arazisi üzerine asla ve asla bir şey yapılamaz. Zengin de olsanız yapılamaz, gariban da olsanız yapılamaz. Bunu biz değil kanunlar söylüyor. Tarım arazilerini legal görünümlü illegal yöntemlerle parsel parsel bölenler oldu. 300 ila 500 Bin TL’ye aldığı tarlayı çitle, ağaçla, mazıyla, kireçle bölerek 10 Milyona satmaya kalktılar. Ellerini kollarını sallayarak Meram’a gelip arazileri parçalayıp üzerlerine bina dikip bizlerin de izleyeceğini sandılar. Biz sadece kaçak yapıları yıkmakla kalmadık, bu çitleri, mazıları da söküp attık. Yaparken neredeydiniz diyorlar ya. Onlar araziyi daha bölerken biz, onların canlı cansız çitlerle mazını yıkıyorduk. Daha nerede olacağız. Üç milyon metre çitin yıkımını gerçekleştirmişiz. Bu 5 bine yakın yeni parsel oluşumunun önlenmesi demektir. Biz tarım arazisini korumak, kaçak yapıya dur demek zorundayız, keyfi işlemlere izin veremeyiz. Vermedik de. Tarım arazileri resmi olarak bölünemeyince yöntem değiştirip kooperatif usulü satış yapmaya devam edenler oldu. Buraya kadar tarım arazilerini parselleyip bölenlerin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili bölümdü. Elle tutulur kanuni ve hukuki hiçbir geçerliliği olmayan bir yöntem izlediler, ama oda olmadı, olamazdı da.”

“KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI HAYALİ KURANLAR, DEPREMLERDEN DE DERS ALMADILAR”

Konuşmasında kaçak yapıları önleme gerekçelerine de tek tek değinen Başkan Kavuş, Türkiye’nin depremler ülkesi olduğunu hatırlatarak, “11 ilde yaşanan deprem sonrası binalar, yapılar uzmanlar tarafından aylarca incelendi. Binaların çoğunun yönetmeliklere uygun olmadığı ortaya çıktı. Hal böyleyken pandemi süreci de bahane edilerek ilçemizde pek çok mesken ve hobi bahçesi mantar gibi türedi. İş çığrından çıktı. Deprem o bahçe evine gelmeyecek mi? Devletimiz insanların daha sağlam yapılarda yaşamını sürdürebilmesi için önlemler alırken buna müsaade etmek doğru mu? Kaldı ki yapı bahçe evini de geçti. Bahçe evi diyerek başlanılan yapılar meskenlere hatta villalara dönüştü” dedi.

“ELLERİNDEKİ YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ BAKANLIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ”

Öte yandan Türkiye’de bir imar barışı sürecinin yaşadığını hatırlatan Başkan Kavuş, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından belge alanlara vatandaş beyanını esas kabul ederek yapı kayıt belgesi verildiğini söyledi.

Daha sonra da bu beyanların doğru olup olmadığını tek tek incelemeye alındığını belirten Başkan Kavuş, “Bu belgeyi alanların beyanlarındaki yapıyı bu tarihten yani 2018’den önce mi yaptıklarını yoksa daha sonra mı başladıklarını incelediler. İnşaata bu tarihten sonra başlayanların belgeleri bakanlık tarafından iptal edilerek elektrik ve su bağlantılarının kesilmesinin yanında bize de bu yapıların yıkılması talimatı gönderdiler. Yıkılmazsa bakanlık kendisi yıkıyor ve yıkım ücretinin iki katını bizlerden talep ediyorlar. Bunda bizim kabahatimiz yok. Devletin iyi niyeti suistimal edilmiş görünüyor. İşte itirazların çoğunluğunu, bu tarihten sonra inşaata başlayanlar yapıyor. Kanuni gerekçe olmadan itiraz ediyorlar. Kanuna aykırı hareket ediyormuşuz gibi algı oluşturuyorlar, halbuki kanunlara aykırı olan onların yaptığı işlemlerdir. 2018 öncesi yapı kayıt belgesi olan ve beyanları doğru olan insanlarımızla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yapısı 2018 yılı öncesinde yapıldığı belgelenmiş ve Yapı Kayıt Belgesi de iptal edilmemiş yapıları da yıkmıyoruz. Bu art niyetli grup kendi menfaatleri uğruna bu durumdaki vatandaşlarımızı da yanlarına çekebilmek için bizim bu yapıları da yıktığımızı söyleyerek insanları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Burada da kanunlar çerçevesinde hareket ediyoruz. Belediye, kanunla belirlenmiş haklar için işlem yapmaz.”

“BİZ ‘YAPMAYIN, ALMAYIN, SATMAYIN’ DEDİKÇE ONLAR ‘BİR ŞEY OLMAZ’ DEDİLER”

Hem vatandaşlarımızı hem bu usulsüz işlemleri yapanları defalarca uyardıklarını ve ‘Yapmayın. Almayın. Satmayın’ dediklerini belirten Başkan Kavuş, bu tür kaçak yapı inşa edilme potansiyeli olan tüm noktalara uyarı levhaları diktiklerini belirtti. ‘Bir şey olmaz’ diyerek kendilerini kandıranlara vatandaşlardan uyanık olmalarını istediklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Bu yapılar da ruhsatsız yapılan sürekli meskenler gibi kanuni değil. 350 bin Meramlının hakkını yediririz sandılar ama böyle düşünenler de yanıldılar. Bunların dışında kalan Meramlılar imarlı arsa astın alarak ruhsatlarını çıkararak iş yaptılar. Bir çok para ve emek harcadılar? Ruhsat aldılar. Onlar da birer tarım arazisi alıp üzerine kulübe kondurabilirlerdi. Eğer bu kaçak yapıları yıkmazsak, kendini zeki sanan bu bahsettiğim art niyetli emlakçı görünümlüleri ödüllendirmiş, kanuna uyan vatandaşlarımızı da cezalandırmış olacaktık. Hem bu yıkım işleri bizim yeni başladığımız bir iş değil, beş yıldır biz bunlarla mücadele ediyoruz. Sesleri çok çıkan 5 – 6 emlakçı için hak ve adaletten vazgeçecek değilim. Bu noktada sesi yükseltmekle suçun üzerinin örtülemeyeceğini de söylemeliyim.” şeklinde konuştu.

“KAPI NUMARASI VERİLMESİ DEMEK BİNA KANUNİ DEMEK DEĞİLDİR”

‘Bize kapı numarası verildi’ deniyor. Bunun da hukuken haklı bir sebep olmadığını kaydeden Başkan Kavuş, kapı numarası verilmesinin yapının imarlı ya da ruhsatlı olduğu anlamı taşımadığına vurgu yaptı.

İmar için kanunun belli olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, konu ile ilgili yönetmeliği hatırlatarak, bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmadığını ayrıca bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere geçici numara verildiğini kaydetti.

Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Devlet, güvenlik gibi gerekçelerden dolayı da her binaya bir numara verir. Camiye bırakılan çocuğa bile bir isim bir kimlik verir. Bu o binanın imarlı, ruhsatlı ve kanuni olduğu anlamına gelmez.” Bunun yanı sıra kendilerine ‘elektrik su verildiğini’ söyleyenlere karşı da Başkan Kavuş, “Mevcut parselde bulunan bir adet yapı kayıt belgesi ile aldıkları elektrik su bağlantısını ara saatlerle, yapı kayıt belgesi olmayan yerlerde de paneller veya kuyu suyu ile parsellere ve kaçak yapılara veriyorlar. Hemşehrilerimiz de elektriği ve suyu resmi olarak aldığını sanıyor. Bu güruh kazandıkları para katlansın diye her türlü yalanı pervasızca söylüyorlar. Ama dürüst emlakçı meslektaşları da bunu çok iyi biliyor. Çoğu bu kanunsuz yola tenezzül etmediler. Bu dürüst emlakçıları da hep ayrı tuttuk, her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KİMSENİN YERİNİ İLK GÖRDÜĞÜMÜZ ANDA YIKMIYORUZ. BUNUN İR SÜRECİ VAR”

Kendilerine en çok sorulan sorulardan birinin de ‘peki bunlar yapılırken siz neredeydiniz?’ olduğunu belirten Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cevabımız net; Tam da oradaydık. Yapmayın dedik. Tebligatlarla Belediyeye davet edip işin aslını anlattık. Uyarı için tebligat gönderdik, yıkımla ilgili tebligat gönderdik. Belediyeye çağırıp izah ettik. Onlar ‘bir şey olmaz’ sanıp inşaata ısrarla devam ettiler. Yapılar yapılırken zabıt tutup uyarmışız, süre vermişiz. Vatandaş da kaçak yapının yapımını durdurmak yerine verilen süre sonuna kadar yapmaya devam etmiş. Sonra resmi prosedürü uygulayıp yıkmışız. Bu işlemler belli sürede yapmak durumunda olduğumuz işlemler. Kimsenin yerini ilk gördüğümüz anda yıkmıyoruz. Süreç işliyor sonra yıkım kararı çıkıyor. Bunu yaparken de kimseyi ayırt etmiyoruz. Sosyal medya hesaplarından bize saldıran şahısların kaçak yapılarını da yıktık. Asıl dertleri de bu. Biz kirli pazarlık ve tehditlere de taviz vermedik.”

“SEFAKÖY EVLERİ, 1998 YILINDA İMARA AÇILMIŞ BİR YER VE TARIM ARAZİSİ DEĞİL”

Bu grubun elinde hiçbir şey delil kalmayınca bu sefer de “Siz de Sefaköy’de hobi amaçlı bahçeler yaptınız, vatandaşa yaptırmıyorsunuz” ya da “sizin de hobi bahçeleriniz var” diye bir iddia ile karşılarına çıktıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Mal bulmuş mağribi gibi bilip bilmeden bir köşeden yakalamaya çalışıyorlar ama nafile. Sefaköy kavşağında belediyemiz öncülüğünde ‘Bizim Meram Dağ Evleri’ kuruldu. Ama oranın imara açılması 1998 yılında gerçekleştirildi. Biz sadece “Çeyrek Yüzyıl önce imara açılan bu alan bir kooperatif kurulmasına öncülük ettik. Bizden önce de 2 defa kooperatif kurulması planlanmış ancak olmamış. Yani burası yeni değil 1998 yılında imara açılmıştır. 25 yıldan fazladır atıl vaziyette duran ve kooperatifin kurulmasıyla belediyemize kaynak aktararak bu kaynağın da yine hemşehrilerimize hizmet için harcandığını da ayrıca vurgulamak isterim. Hemşehrilerimize kiralanan ‘Meram Hobi Bahçeleri’ de tarım arazisi değil, tesis imarı bulunan bir alandır. İmar planı onayı da 2000 yılıdır. Tesis ihtiyacı doğduğu anda da kürünüp yerine tesis yapılacak vaziyettedir..” dedi.

KAVUŞ’TAN VATANDAŞLARA UYARI

Başkan Mustafa Kavuş, açıklamalarını şöyle tamamladı: