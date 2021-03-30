Merasim yasakları: Hafta sonu düğün ve nikahlar iptal mi? Düğün ve nikahlar yapılacak mı?

Merasim yasakları: Hafta sonu düğün ve nikahlar iptal mi? Düğün ve nikahlar yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Genelgede bu hafta sonu düğün ve nikahı olanlar için de açıklamalar yer aldı.

Nikah ve düğün için kısıtlamalar açıklanmadan önce gün alanlar, "Hafta sonu Cumartesi Pazar günü nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı" sorularını araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi, uygulanacak olan merasim yasaklarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar çerçevesinde dünya evine girecek olanlar, detayları merak ediyor.

İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde son durum...

BU HAFTA SONU DÜĞÜNLER İPTAL MI? DÜĞÜN VE NİKAHLAR YAPILACAK MI?

Yerinde karar dönemiyle birlikte kısıtlamalar illerin risk durumuna göre şekilleniyor.

58 ilin kırmızı renge geçmesiyle birlikte cumartesi günleri kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamalası yeniden uygulanacak. Düğün ve nikah için önceden tarih alan vatandaşlar ise son durumu merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nikah ve düğünlerin iptal edilmeyeceği yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek.

Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

"BU HAFTA İÇİN MUAF TUTULACAK"

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.