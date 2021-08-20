Merdan Yanardağ: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır

Merdan Yanardağ'ın kendi televizyonunda yayınlanan bir programda Boşnaklarla ilgili söylediği sözlere tepkiler büyüyor.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi kanalında 4 Soru Yanıt programının konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yanardağ'ın Boşnaklar hakkında söylediği skandal ifadeler büyük tepki topladı.

Yanardağ, Adalet Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tutuklama kararlarına yönelik eleştirilerde bulunurken Kemalizmin Türkiye'de aranacağını söyledi.

Türkiye ile Yugoslavya'nın parçalanmasını kıyaslayan Yanardağ, Türkiye'ye gelip Kemalizmi öven bir Sırp felsefeciden bahsederek , Boşnaklar için şu ifadeleri kullandı;

BOŞNAKLAR MÜSLÜMAN ÇÜNKÜ...

"O sırp Türkiye'ye geldiğinde Kemalizmi çok ararsınız demişti. Çünkü o Müslümanları tanıyor Boşnaklar Müslüman çünkü. Müslüman olmuş Sırp’tır Boşnaklar. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor ve Yugoslavya’nın nasıl parçalandığına tanık olmuş."

Merdan Yanardağ: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır VİDEO