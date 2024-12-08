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Haber Merkezi

Dünyanın gözü kulağı günlerdir Suriye'de yaşanan gelişmelerde.

Halep, İdlib, Hama ve Humus'ı ele geçiren muhalif güçler Şam'a ilerledi.

HTŞ'nin başını çektiği muhalif güçler son olarak başkent Şam'da kontrolü ele aldı.

Hal böyle olunca Suriye'de 61 yıldır süregelen Esad rejimi son bulmuş oldu.

ESAD'IN MUHALİFLERE KARŞI GALİP GELECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yaşananlar sonrası akıllara ise geçtiğimiz günlerde Hama ve Münbiç'in kapısına dayanan muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geldi.

Bilindiği üzere Yanardağ, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı çekilmesini eleştirmiş ve Esad güçlerinin muhalifleri bölgeden temizleyeceğini öne sürmüştü.

ŞAM DÜŞTÜ: YANARDAĞ TUTTURAMADI

Ancak durumun öyle olmadığı Şam'ın da düşmesiyle ortaya çıktı.

Tele1 ekranlarında konuşan Yanardağ, "Halep Kalesi’ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" sözlerini sarf etmişti.

Yanardağ, Suriyeli muhalifleri "cihatçı terör örgütü" olarak tanımlayarak, Türk bayrağının bu grupların elinde dalgalanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

"SURİYE ORDUSU KISA SÜREDE SÖKÜP ATACAK"

Muhalifleri bir kez daha 'cihatçı çete' olarak tanımlayan Yanardağ, "Halep 12 bin kişilik bir cihatçı çete tarafından ele geçirilmiş durumda. Suriye ordusu bir karşı saldırı hazırlığı yapıyor. Emin olun çok kısa sürede oralardan söküp atacaklar. Yeniden İdlib’de sıkışacaklar, eğer teslim olmazlarsa İran ve Rusya’nın desteğiyle imha edilecekler" ifadelerini kullanmıştı.