Merdan Yanardağ, 'istihbaratım ciddi' diyerek iddia etti: Pusulada Erdoğan dışındaki oylar silinecek 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP’nin fonladığı kanallarda provokatif söylemler art arda gelmeye devam ediyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Seçim pusulasında Erdoğan dışındaki adaylara basılacak oylar silinecek.” İddiasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için zaman daralıyor.

Bu süreçte parti liderlerinden milletvekili adaylarına sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Televizyon programlarında da tek gündem seçim.

Aynı heyecanın yaşandığı programlarda, partilerin vaatleri ve çalışmaları işleniyor.

Öte yandan CHP'nin fonladığı kanallarda ise provokasyonlar bitmiyor. Bu kez Tele 1 ekranlarında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, asılsız söylemlerini 'istihbaratım ciddi' diyerek açıkladı.

Pusula iddiası

Canlı yayında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada adeta alay konusu olan Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

Ciddi iddialar var ortada. Erdoğan’dan başkasına basılacak evet mührünün silineceği ve saat 17.00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair çok ciddi iddialar var.

Uçucu mürekkep yalanı

Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, yapılan açıklamaları seçimi kaybetme korkusuna bağlayarak tepki gösterdi.

Yanardağ'ın bu söylemleri, geçmiş yıllardaki asılsız iddiaları da akıllara getirdi.

Muhalefet cephesinde, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine bir pusula iddiası ortaya atılmıştı.

Buna göre, CHP seçmeninin oy kullanacağı sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen mühür mürekkepleri uçucuydu.