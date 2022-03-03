Uluslararası arenada sürekli övgüler alan Türk SİHA'larını gazeteci Merdan Yanardağ, oyuncak olarak niteleyip milli olmadığını savundu.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Son olarak Ukrayna'nın Rusya'ya direnişinde önemli pay sahibi olan Türk SİHA'larını, CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda masaya yatırdı.

Merdan Yanardağ Türk SİHA'larını küçümsedi VİDEO

"OYUNCAK GİBİ DÜŞÜNÜN"

Türk SİHA'larını küçülmseyip oyuncak olduğunu ve bir uçak teknolojisi olmadığını iddia eden Yanardağ “Selçuk Bayraktar, sayın AK Parti Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet.

"MİLLİ FALAN DEĞİL"

Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna’ya satılıyordu...” ifadelerini kullandı.