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Haber Merkezi

Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden birisiydi...

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

CANLI YAYINDA SIRRI SÜREYYA TARTIŞMASI

Tele 1 kanalında yayınlanan "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar arasında tartışma yaşandı.

Önder'in siyasi kimliği, cenaze töreni ve senaristi olduğu öğrenilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi üzerinden yaşanan tartışmada Kongar, filmin içeriği ile Sırrı Süreyya Önder'in siyasi söylemleri arasında bir uyuşmazlık olduğunu ifade etti.

"BU DURUM ÇELİŞKİ DEĞİL"

Yanardağ ise, Sırrı Süreyya Önderin çok yönlü bir sanatçı ve siyasetçi olduğunu ve bu durumun bir çelişki olarak algılanmaması gerektiğini savundu.

Kongar, "Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan bir partinin yönetim kadrosunda ve onun temsilcisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclis başkan vekili olma konumuna gelme şerefine erişmiş, 'ben Cumhuriyetin ne hayrını gördüm' diyor ve Abdullah Öcalan için de babam gibi bir insan diyor." ifadelerini kullandı.

"ÖNYARGILARA SİZ DE KAPILMIŞSINIZ"

Kongar'ın bu sözlerine Yanardağ şöyle yanıt verdi:

Sosyal medyada yayılan önyargılara sizde kapılmışsınız. Filmi lütfen izleyin Önder'in tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Kimse itiraz etmedi. Siz bir lafa takılıyorsunuz.

"KÜRT SEÇMENİN OYUNU KAZANMAK İÇİN"

Tartışmanın devamında Merdan yanardağ Önder'in tabutu Türk Bayrağına sarıldı kimse itiraz etmedi söylemine karşı cevap veren Emre Kongar, "Tabi kimse itiraz etmedi. Çünkü Kürt oylarını istiyor iktidar" ifadelerini kullandı.