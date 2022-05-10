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    Merdan Yanardağ'dan Selçuk Bayraktar'a tehditvari sözler

    Kendilerine açılan tazminat davasında haksız oldukları gerekçesiyle 15 bin lira ödemelerine karar verilen Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar'ı tehdit etti.
    • 10.05.2022 - 10:19
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    Merdan Yanardağ'dan Selçuk Bayraktar'a tehditvari sözler

    BAYKAR Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ürettikleri insansız hava araçları ile tüm dünyada kendinden söz ettiriyor.

    Buna karşın Türkiye'de bazı gruplar, Selçuk Bayrakta ile ilgili gerçekleri yansıtmayan ifadeler kullanıyor.

    Tele1 ekranlarında Selçuk Bayraktar hakkında söylenenlere ilişkin Selçuk Bayraktar'ın açtığı dava tazminatla sonuçlandı.

    Ceza aldıklarını tehditvari sözlerle açıkladı

    Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Bayraktar hakkında söylediklerinin mahkeme tarafından gerçeği yansıtmadığının ispatlanması üzerine tazminat ödeyeceklerini açıklarken tehditvari sözler kullandı.

    "Yakanızı bırakmayacağız"

    Selçuk Bayraktar' yönelik 'yakanızı bırakmayacağız' ifadelerini kullanan Merdan Yanardağ, "Bayraktar Savunma'nın sahibi Selçuk Bayratar, Tele1'e karşı bir manevi tazminat davası açmış. Biz 15 bin liraya mahkum olduk yerel mahkemede. Dikkat çekiyoruz bakın biz bunu not ettik, unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek ama biz bunu unutmayacağız. "Türkiye'de milli"... Ben de milli bir iş yapıyorum. Bu ülkeye, halka hizmet eden, doğruları ortaya çıkarmak için mücadele eden, bunun için hayatını ortaya koymuş bir inanım." açıklamasında bulundu.

    Merdan Yanardağ dan Selçuk Bayraktar a tehditvari sözler #1


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