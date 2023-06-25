Merdan Yanardağ'dan terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler CHP'ye bağlılığı ile tanınan Merdan Yanardağ, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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CHP'nin fonladığı yayın kuruluşlarından biri olan Tele1'in yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Tele1'deki programında açıklamalarda bulunan Yanardağ, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti.

Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de öne sürdü.

Öcalan'ı filozof ilan etti

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan filozof olduğunu söyledi.

Yanardağ, Öcalan'ın son derece zeki birisi olduğunu iddia etmekten de geri durmadı.