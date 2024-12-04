Merdan Yanardağ'ın Halep rahatsızlığı sürüyor: Esad söküp atacak

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Dünyanın odağı dört yıl aradan sonra tekrar Suriye'de...

Sıcak çatışmalar sürerken HTŞ'nin başını çektiği muhalifler Hama'ya doğru ilerliyor.

Esed rejimine karşı harekat başlatan Suriyeli muhalifler, üç gün süren çatışmaların ardından Halep’te kontrolü tamamen ele geçirdi.

MERDAN RAHATSIZ OLDU

Hama ve Münbiç'in kapısına dayanan muhaliflerin bu ilerleyişi ise TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'daki rahatsızlığı daha da artırdı.

TÜRK BAYRAĞININ ÇEKİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Merdan Yanardağ, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı çekilmesini sert bir dille eleştirdi.

Tele1 ekranlarında konuşan Yanardağ, "Halep Kalesi’ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" sözlerini sarf etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Yanardağ, Suriyeli muhalifleri "cihatçı terör örgütü" olarak tanımlayarak, Türk bayrağının bu grupların elinde dalgalanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ESAD REJİMİNE DESTEK ÇIKTI

Halep Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalanmasını 'hukuka aykırı' bulan Yanardağ, yaptığı konuşmada bu kez Esed'in safını tutarak rejime destek çıktı.

"ORALARDAN SÖKÜP ATACAKLAR"

Muhalifleri bir kez daha 'cihatçı çete' olarak tanımlayan Yanardağ, "Halep 12 bin kişilik bir cihatçı çete tarafından ele geçirilmiş durumda. Suriye ordusu bir karşı saldırı hazırlığı yapıyor. Emin olun çok kısa sürede oralardan söküp atacaklar. Yeniden İdlib’de sıkışacaklar, eğer teslim olmazlarsa İran ve Rusya’nın desteğiyle imha edilecekler" ifadelerini kullandı.