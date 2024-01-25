Merdan Yanardağ'ın İstanbul ve Ankara korkusu: İyi Parti ihanet etti... Gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul’da belediye başkan adayı olarak Buğra Kavuncu’yu açıklayan İyi Parti’yi cumhuriyete ihanet etmekle suçlayarak, "Kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor" dedi.

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Sahada, televizyon ekranlarında tek gündem, yerel seçimler...

Partilerde aday hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte AK Parti, özellikle büyükşehirlerde önemli adaylarla seçime giriyor.

İyi Parti'den Buğra Kavuncu kararı

Hal böyle olunca muhalefette genel seçim sonrası bir yenilgi korkusu daha hakim. Bunun bir diğer nedeni de İyi Parti'nin bağımsız hareket etmesi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, dün grup toplantısında İstanbul adayı için Buğra Kavuncu'nun adını açıkladı.

Yanardağ'dan ihanet suçlaması

Bunun üzerine muhalefette tepkiler çık gibi büyüdü. Oyların bölünecek olmasının korkusunu yaşayan isimlerden biri de gazeteci Merdan Yanardağ.

TELE 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yanardağ, Akşener'i cumhuriyete ihanet etmekle suçladı.

"Kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun karşısına isim çıkarılmasına tepki gösteren Yanardağ, şöyle konuştu: