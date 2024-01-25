Sahada, televizyon ekranlarında tek gündem, yerel seçimler...
Partilerde aday hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Bu süreçte AK Parti, özellikle büyükşehirlerde önemli adaylarla seçime giriyor.
İyi Parti'den Buğra Kavuncu kararı
Hal böyle olunca muhalefette genel seçim sonrası bir yenilgi korkusu daha hakim. Bunun bir diğer nedeni de İyi Parti'nin bağımsız hareket etmesi.
İyi Parti Lideri Meral Akşener, dün grup toplantısında İstanbul adayı için Buğra Kavuncu'nun adını açıkladı.
Yanardağ'dan ihanet suçlaması
Bunun üzerine muhalefette tepkiler çık gibi büyüdü. Oyların bölünecek olmasının korkusunu yaşayan isimlerden biri de gazeteci Merdan Yanardağ.
TELE 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yanardağ, Akşener'i cumhuriyete ihanet etmekle suçladı.
"Kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor"
Ekrem İmamoğlu'nun karşısına isim çıkarılmasına tepki gösteren Yanardağ, şöyle konuştu:
İşte İyi Parti'nin ihaneti buradadır. Demokrasiye, cumhuriyete, insan hak ve özgürlüklerine ihanet. İyi Parti, hiçbir yerde kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor. Çıkardığı her adayda Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölme amacı taşıyor.
Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölmenin yaratacağı sonuç nedir? Erdoğan'a, AK Parti iktidarına yerel yönetimleri de hediye etmek anlamı taşıyacaktır.
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