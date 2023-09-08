Merdiven altı ürünlere dikkat! Okulların açılmasına az kaldı Veliler, 11 eylülde açılacak olan okulları için alışverişlerini sürdürüyor. Kırtasiyelerde ürünlerin fiyatında yüzde 100 fiyat artışı oldu.

İHA

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı...

3 aylık tatili dolu dolu geçiren öğrenci ve velileri okul telaşı sardı.

Öyle ki 11 eylülde açılacak okullar için mağaza ve kırtasiyelerde alışveriş heyecanı başladı.

Ancak veliler, bu yıl ürünlerin pahalılığından oldukça yakınıyor.

Yüzde 100 artış var

Kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlere dikkat çekerken, kırtasiye ürünlerinde fiyat artışının yüzde 100’ü bulduğunu ifade ediyor.

Öte yandan kırtasiye ürünlerinde geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde artış görülüyor.

Veliler, kırtasiye ürünlerinin bir kısmında tasarruf yapabilmek için geçen seneki ürünleri kullanıyor.

"Geçen yıl 25 liraya sattığımız defterler bu yıl 50 lira"

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışıyla ilgili konuşan Kırtasiyeci Kenan İnce, ''Geçen yıl ile bu yıl arasında 2-3 kat fiyat farkı yaşanıyor. Hem dolar bazlı hem de hammadde bazlı yükselişler söz konusu. Bu durum raflara yansıyor. Geçen yıl 25 liraya sattığımız defterler bu yıl 50 lira civarında satılıyor. 600 liraya sattığımız çantalar bu yıl 1500 liradan satılıyor." dedi.

"Geçen yıla göre satışlarda düşüş var"

İnce, "Okula yeni başlayacak birinci sınıf öğrencisinin alışverişi çanta dahil 4-5 bin lirayı bulabilir. Veliler, bu durum karşısında fiyat araştırması yapıyor. Geçen yıla göre satışlarda da düşüş var. Haftaya satışlar biraz daha artar'.' diye konuştu.

"Merdiven altı üretilen boyalardan uzak dursunlar"

Merdiven altı yerlerde üretilen ürünlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizen İnce, ''Veliler boya alırken markalı olanları tercih etsinler. Defterlerde ise yaprak kalitesine dikkat etsinler. Merdiven altı üretilen boyalardan uzak dursunlar. Her veli ürünün sağlıklı olup olmadığına bakmıyor ancak bakan veliler de kaliteli ürün araştırması yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

"Veliler internet üzerinden kalitesiz ürünler de alabiliyor"

Velilerin eski ürünlerini uzun süre kullanarak tasarruf sağladığını da dile getiren İnce, ''Veliler eski çantalarını onararak veya iki yılda bir değiştirdiği çantayı biraz daha kullanarak tasarruf sağlıyor. Bazı veliler ucuzluğundan dolayı internet üzerinden kalitesiz ürünler de alabiliyor. Veliler bilindik markaların ürünlerini kullanırlarsa sağlık açısından daha iyi olacaktır'.' dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)