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    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan’ın aç ve susuz bıraktığı 81 göçmenin yardımına Türk askeri koştu. Askerler, göçmenleri mahsur kaldıkları bölgeden kurtarırken, yaşam malzemesi dağıttı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:28
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    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan göçmenler, Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur bırakıldı.

    Eşyaları alınan, aç ve susuz bir şekilde kötü muamele gören 81 göçmenin yardımına Mehmetçik koştu.

    YAŞAM MALZEMESİ DAĞITILDI

    Göçmenleri adacıktan kurtaran Mehmetçik, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, içerisinde yaşam malzemesi bulunan kutular dağıttı.

    Çoğu göçmenin ayağında ayakkabının bile olmadığı görüldü.

    Göçmenler, yapılacak işlemlerin ardından Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı #1

    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı #2

    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı #3

    Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı #4

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