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- Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı
Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan göçmenler kurtarıldı
Yunanistan’ın aç ve susuz bıraktığı 81 göçmenin yardımına Türk askeri koştu. Askerler, göçmenleri mahsur kaldıkları bölgeden kurtarırken, yaşam malzemesi dağıttı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 11:20
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:28
Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan göçmenler, Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur bırakıldı.
Eşyaları alınan, aç ve susuz bir şekilde kötü muamele gören 81 göçmenin yardımına Mehmetçik koştu.
YAŞAM MALZEMESİ DAĞITILDI
Göçmenleri adacıktan kurtaran Mehmetçik, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, içerisinde yaşam malzemesi bulunan kutular dağıttı.
Çoğu göçmenin ayağında ayakkabının bile olmadığı görüldü.
Göçmenler, yapılacak işlemlerin ardından Göç İdaresi’ne teslim edilecek.