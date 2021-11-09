Merkel liderlerle samimi temaslarına açıklık getirdi

Almanya'da koltuğunu devretmeye hazırlanan Merkel, veda öncesi kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Almanya'da Angela Merkel dönemi sonra eriyor...

16 yıllık Başbakanlık koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel ile akıllarda en çok kalacak şey ise başka ülke liderleriyle olan samimi ilişkileri.

Merkel, politikaya veda ederken liderlik dönemi hakkında bilinmeyen yönlerini anlatmak için Alman medyası Deutsche Welle'ye konuştu.

NAHOŞ GÖRÜŞMELER

Kendisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sıcak veda görüşmesi hatırlatılan Merkel, "Macron ile olanın aksine kesinlikle daha nahoş görüşmeler de olmuştur. Aklıma Vladimir Putin ya da Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Herkese aynı taktiği mi uyguluyorsunuz? 'Herkesle aynı şekilde konuşmam gerekiyor' mu diyorsunuz? Ya da bazıları için bu konuda açık olmak ve 'Burada net bir tepki göstermem gerekiyor' mu diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"BİZİM İÇİN ÖNCELİK HER ZAMAN ALMANYA'NIN ÇIKARLARI OLMUŞTUR"

"Dostane bağların bulunduğu hükümet başkanlarıyla görüşmelerde de net bir tavır takınmazsam bunun da bir yanlış anlaşılma olacağını düşünüyorum. Bizim için her zaman Almanya'nın çıkarları söz konusu olmuştur. Diğerlerinin de Fransız çıkarları ya da başka çıkarları var ve biz burada o çıkarları bir araya getirmeye çalışmalıyız. Ama bizi birleştiren şey, elbette, ortak değerler temeli, demokrasiye ortak bakış açımızdır. Eğer kaygılarınız, endişeleriniz varsa ya da belirli konulara değinmek zorundaysanız bu konuşmalar belki farklı olabilir.

BU TÜR GÖRÜŞMELERE AÇIK YÜREKLİLİKLE GİDİYORUM

Ama ben bu tür konuşmalara her zaman açık yüreklilikle giriyorum. Her zaman görüşmelerin bazı şeyleri değiştirebileceğini umuyorum ve Alman çıkarlarını temsil ediyorum. Ama aynı zamanda iyi ikili ilişkileri de temsil ediyorum ve bu yüzden bu görüşmeler bazen biraz daha tartışmalı olabiliyor. Fakat şunu da söylemek isterim ki, birisinin dünyaya bakışı tamamen farklı olsa bile, yine de onu dikkatlice dinlemek gerekir. Çünkü birbirimizi dinlemeyi bırakırsak, çözüm de bulamayız."