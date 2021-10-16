Merkel’e hediye edilen eserin sahibi Selahaddin Kara, duygularını anlattı

8-10 yıl önce yapımını tamamladığı Ortaköy temalı eserinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koleksiyonu olduğunu dile getiren Ressam Selahaddin Kara, hediyeden dolayı “Gururluyum, mutluyum” dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde dikkat çeken bir ayrıntı kadraja yansıdı.

1 saat süren görüşmenin ardından yemeğe geçen iki lider, masanın başında duran Selahaddin Kara'ya ait eseri inceledi.

MERKEL'İ MEST EDEN ESER

Eser hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilgiler alan Merkel, çok beğendiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, koleksiyonunda bulunan bu eseri, Merkel’e hediye etti.

“ORTAKÖY’DEKİ ÇALIŞMALARIMDAN BİR TANESİ”

Empresyonist teknikle tuval üzerinde yağlı boya ile yapılmış eserin sahibi Selahaddin Kara, Ensonhaber’e özel açıklamalarda bulunarak, duygularını anlattı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız kendi koleksiyonunda bulunan Almanya Şansölyesine hediye etmiş, görüntülerde eserin üzerinde fikir alışverişinde bulundukları görülüyor.” diyen Kara, şöyle devam etti:

“22 sene Ortaköy’deki atölyemde çalıştım ve Ortaköy’ün birçok resmini yaptım. Bu resim de, o çalışmalarımdan bir tanesi. Güzel küçük ölçekli bir eser.”

“GURURLUYUM, MUTLUYUM”

Taktir edilmekten dolayı gururlandığını dile getiren Kara, “Bir sanatçı bütün sanat hayatı boyunca çalışmalarının bir taktirle sonuçlanmasını ister. Bu görüntü de o anlardan biri. Bunca zaman verdiğim emeklerin karşılığı olarak takdir ediliyorum. İnsan bu gelişmeleri gördüğünde gururlanıyor. Her sanatçı bu gibi benzer gelişmeleri yaşamak ister. Bu tür gelişmelerden enerji toplar, yeni eserler üretmek için motivasyon elde eder. Bu durumdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim. Sayın Merkel’e de hayırlı olsun. Umarım güzel bir köşeye koyup, eserimizi izler. Gururluyum, mutluyum, sonuca katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

PUTİN DE ÇOK BEĞENDİ

Kara, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de Kız Kulesi’nin olduğu bir tablosunun hediye edildiğini hatırlattı.