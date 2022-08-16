Petrol
93.44
-1.75%
Euro
18.2344
-0.11%
Dolar
17.9634
0.03%
Altın
1.025
-0.22%
Borsa
2877
0.69%
Bitcoin
433.994
-0.11%
BTXN Coin
6.24
-2.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?İşte toplantının detaylar..
    • 16.08.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısının ne zaman yapılacağı ve alacağı faiz kararı konusu sosyal medyada gündeme geldi.Milyonları ilgilendiren faiz kararının alınacağı kritik toplantı ne zaman yapılacak?

    Son 8 toplantıda faiz sabit tutularak herhangi bir artırım veya düşürme yapılmamıştı.Ağustos ayında gerçekleşecek toplantıda faiz kararının ne olacağı büyük merak konusu oldu.

    Piyasadaki uzmanlara göre faizin yine sabit tutulacağı beklentisi hakim.Peki bu kritik toplantı ne zaman yapılacak? İşte TCMB toplantısının yapılacağı tarih..

    Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? #1

    Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Toplantıda alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.


    İlginizi Çekebilir

    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu
    Teknoloji

    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

    İkinci çeyrekte işsizlik oranı yüzde 10,6 oldu
    Ekonomi

    İkinci çeyrekte işsizlik oranı yüzde 10,6 oldu

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir