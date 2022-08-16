Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?İşte toplantının detaylar..

Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısının ne zaman yapılacağı ve alacağı faiz kararı konusu sosyal medyada gündeme geldi.Milyonları ilgilendiren faiz kararının alınacağı kritik toplantı ne zaman yapılacak?

Son 8 toplantıda faiz sabit tutularak herhangi bir artırım veya düşürme yapılmamıştı.Ağustos ayında gerçekleşecek toplantıda faiz kararının ne olacağı büyük merak konusu oldu.

Piyasadaki uzmanlara göre faizin yine sabit tutulacağı beklentisi hakim.Peki bu kritik toplantı ne zaman yapılacak? İşte TCMB toplantısının yapılacağı tarih..

Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Toplantıda alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.