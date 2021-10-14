Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Hayatı ve kariyeri

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve kariyerine dair bilgiler...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük görevden alındı. İki isimden kalan koltuğun sahibi ise Taha Çakmak oldu.

Merkez Bankası’na yeni başkan yardımcısının hayatı atama kararı sonrasında merak edilmeye başladı.

BDDK Başkan Yardımcılığı görevinden Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Taha Çakmak hakkında merak edilenler...

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı.

Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

EN GÜÇLÜ İK LİDERİ ARAŞTIRMASINDA 8. OLDU

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.