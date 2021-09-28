Merkez Bankası Başkanı, dolardaki yükselişin 2 nedenini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kurdaki yükselişin Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T24'ten Barış Soydan'a açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngördüğünü söyledi.

"FED KARARLARI VE POWELL'IN AÇIKLAMALARI KURU ARTIRDI"

Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Kavcıoğlu ayrıca, faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.