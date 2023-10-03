Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan cevapladı: Gündemimizde sıfır atma ve 500 liralık banknot basma yok 500 TL'lik yeni bir banknot çıkarılmasıyla ilgili iddiaya değinen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

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Enflasyondaki artış para birimlerine de yansıyor.

Artan fiyatlar sonucu en yüksek banknot olan 200 TL'nin yetersizliği nedeniyle bir süre önce gündeme daha yüksek bir banknot basım ihtimali geldi.

Ortaya atılan iddia ise 500 TL'lik yeni bir banknot basımı yapılabileceği yönündeydi.

Bir kez daha gündeme geldi

Yeni banknot basımıyla ilgili iddia bugün bir kez daha Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a soruldu.

Erkan, yeni banknot basımıyla ilgili çok net bir yanıt verdi.

"Ne paradan sıfır atma ne de 500 TL'lik banknot gündemimizde yok"

TCMB Başkanı Erkan, "Gündemimizde ne paradan sıfır atma ne de 500 TL'lik banknot var" dedi.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu da söyledi.

Erkan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.