Şahap Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması

128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt veren Şahap Kavcıoğlu, "Ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu, "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu." dedi.

“İŞLEMLER O GÜNKÜ PİYASA KOŞULLARINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

“ORTADAN KAYBOLMUŞ BİR VARLIKTAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Kaybolmuş bir varlıktan söz edilemeyeceğini dile getiren Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." şeklinde konuştu.