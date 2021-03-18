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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Mart faiz kararı kaç oldu?

    Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Peki MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 10:17
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Mart faiz kararı kaç oldu?

    Piyasalar Fed'in faiz kararının ardından bugün açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararına odaklandı.

    Dolar ve euro kurlarında yatay hareketler gözlemlenirken dolar/TL, 7,50'nin hemen altında, euro/TL ise 8,97-8,98 bandında seyrediyor.

    Yakından takip edilen faiz kararı toplantısı sonrasında faiz kararı kaç oldu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Şubat ayı politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Mart faiz kararı kaç oldu? #1

    18 MART FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

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