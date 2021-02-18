Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yurtiçi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararına çevrildi. Peki MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası bu yıl ikinci kez Para Politikası Kurulu'nu topluyor. PPK toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı ve karar metni piyasaların odağında olacak.

Yakından takip edilen faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 18 Şubat Perşembe günü toplanırken faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.