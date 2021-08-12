Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, yükseldi mi?

Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı, faizlerde düşüşün sinyalini vermişti. Peki MB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Döviz kurları ve bu kurlarla paralel olarak altın fiyatları gibi birçok alanı etkileyebilecek olması nedeniyle gözler her ay Merkez Bankası’nın faiz kararlarında...

Bir süredir politika faizini sabit tutan Merkez’in ağustos ayı faiz kararı merakla bekleniyor.

İç piyasaya yön verecek olan faiz oranı için düşüş sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz." açıklamalarında bulunmuştu.

Yakından takip edilen faiz kararı toplantısı sonrasında faiz kararı kaç oldu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası’nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ağustos 2021 PPK toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü sat 14:00’te açıklandı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı.