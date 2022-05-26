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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Mayıs faizi!

    Merkez Bankası PPK toplantısı başladı. Milyonlarında gündeminde "Mayıs ayı faizi açıklandı mı, kaç oldu" sorusu yer alıyor. İşte TCMB faiz kararı...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:51
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Mayıs faizi!

    Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün, yılın beşinci toplantısını gerçekleşiyor.

    Merkez'in son 4 toplantıda olduğu gibi bugün de politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

    Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? TCMB mayıs ayı faizi 2022...

    2022 Merkez Bankası mayıs faizi açıklandı mı?

    Merkez Bankası faiz kararı 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Mayıs faizi! #1

     


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