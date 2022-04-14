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- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Nisan faizi...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Nisan faizi...
Merkez Bankası PPK toplantısı bugün gerçekleşiyor. Milyonlarında gündeminde "Nisan ayı faizi açıklandı mı, kaç oldu" sorusu yer alıyor. İşte TCMB faiz kararı...
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 11:00
Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak kararı bekliyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün, yılın dördüncü toplantısını gerçekleştiriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki ay faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldı. Şimdi ise gözler nisan ayı faiz kararına çevrildi.
Faiz oranına göre kira fiyatlarında da artış yaşanacak.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? TCMB nisan ayı faizi 2022...
2022 Merkez Bankası nisan faizi kaç oldu?
Merkez Bankası Nisan faizi kararı 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.