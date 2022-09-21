Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayında yapacağı faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih merak konusu oldu. İşte toplantının yapılacağı tarih..

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı...

Küresel piyasaların gözü eylül ayında yapılacak toplantıya çevrildi.

Toplantının ardından belli olacak faiz kararı döviz kurlarını da etkileyecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Aylardır süren faizlerde artırım politikasına devam etmesi beklenen Federal Rezerv Bankası bu ay da belirlenen tarihte toplanacak.

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak.

Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.