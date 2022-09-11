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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ayın kaçında yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ayın kaçında yapılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayında yapacağı faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih merak konusu oldu. İşte toplantının yapılacağı tarih..
- 11.09.2022 - 16:10
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı...
Merkez Bankası, ağustos ayı faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı.
Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti.
Şimdi ise gözler eylül ayında yapılacak toplantıya çevrildi.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar FED faiz kararı ile aynı gün açıklanmış olacak.
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