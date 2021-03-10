Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mart ayı TCMB PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mart ayı TCMB PPK toplantısı ne zaman?

TCMB Mart ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

TCMB Başkanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından TCMB Merkez Bankası toplantısından çıkacak Mart ayı faiz kararı araştırma konusu oldu.

TCMB Mart ayı faiz kararının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce kişi "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mart ayı TCMB PPK toplantısı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

Yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta düzenleneceği bildirilmişti. Şu an 17 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, toplantıda alınacak yeni kararla birlikte revize edilecek.

İşte, 2021 Mart ayı PPK toplantısı hakkında merak edilenler..

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş ve Ocak 2021'de faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise faizlerin yüzde 17'de sabit tutulması kararı verilmişti. Mart ayına ait karar ise 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

TCMB MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Mart ayı faiz kararı, 18 Mart 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekildeydi:

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.