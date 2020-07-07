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    Merkez Bankası faiz oranını değiştirdi

    Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 14:08
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    Merkez Bankası faiz oranını değiştirdi #1

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

    10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN FAİZ ORANI 5,00 OLARAK UYGULANACAK

    TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

    Öte yandan; 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

    Merkez Bankası faiz oranını değiştirdi #2

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