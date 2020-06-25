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Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktı.
- AA
- 25.06.2020 - 14:02
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın altıncı toplantısını gerçekleştirdi.
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktı.
FAİZ 8.25'TE KALDI
Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken, Türkiye'deki analistler bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyordu.
Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirmişti.