Merkez Bankası Haziran 2022 faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK'da!

Merkez Bankası haziran ayında faizi artıracak mı azaltacak mı sorusu ekonomi gündeminde yer alıyor. Peki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Ekonomi gündemini takip edenleri Merkez Bankası PPK toplantısına dikkat kesilmiş durumda.

Haziran ayının son günlerinde faiz kararının ne olacağı merak konusu.

Para Politikaları Kurulu, yılın yedinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek ve faiz kararını açıklayacak.

Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Haziran faizi ne zaman açıklanacak, yüzde kaç? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.