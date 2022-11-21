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    Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası kasım toplantısı sonrası faizi artıracak mı azaltacak mı sorusu ekonomi gündeminde yer alıyor. Peki faiz kararı ne zaman açıklanacak? Saat kaçta? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:23
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    Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Ekonomi gündemini takip edenleri Merkez Bankası PPK toplantısına odaklandı. Kasım ayının son günlerinde faiz kararının ne olacağı merak konusu.

    Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirmişti.

    PPK, yılın 11. toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek ve faiz kararını açıklayacak.

    Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Kasım ayı faizi ne zaman açıklanacak, yüzde kaç? İşte detaylar...

    Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? #1

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

    Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 saat 14.00'da açıklanacak.


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