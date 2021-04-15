Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı faiz kararı..

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı faiz kararı..

TCMB Nisan ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Nisan ayı PPK faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün yapılacak.

Bir önceki Merkez Bankası Toplantısında politika faizi 200 baz puan arttırılarak % 17'den 19'a çıkarılmıştı.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası PPK toplantısı, 15 Nisan Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek. PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

Toplantının saat 10:00'da başlaması bekleniyor. Toplantının hemen ardından Nisan ayı Politika Faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası’nın 15 Nisan’da gerçekleştireceği faiz toplantısında, piyasanın genel beklentisi faizlerde bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Merkez Bankası bir önceki Para Politikası Toplantısı'nda, politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkardığını açıklamıştı.