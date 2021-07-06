Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Temmuz ayı faiz kararı merak ediliyor!

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Temmuz ayı faiz kararı merak ediliyor!

TCMB Temmuz ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), her ay faiz kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TBMM) temmuz ayında faizleri düşürüp düşürmeyeceğini merak ediyor.

Bu kapsamda Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yılın 7. PPK faiz kararının açıklanacağı ''Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK), 14 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak.

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek toplantının ardından temmuz ayına ilişkin faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Bir önceki PPK toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.