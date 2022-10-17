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- Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu,faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar.
- 17.10.2022 - 10:03
Merkez Bankasının Ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı.Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak karara çevrilmiş durumda.
Eylül ayı toplantısında alınan kararla 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin Ekim ayı toplantısında 100 baz puan düşürülmesi bekleniyor.
Konu hakkında internette aramalarına hız veren vatandaşlar Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna yanı arıyor.Peki Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman saat kaçta?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.Merkez bankası toplantısında alınacak faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.