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    Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" denildi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 18:20
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    Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek

    Merkez Bankası, yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yaptı.

    Sunumda yatırımcılara, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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