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Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek

Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" denildi.