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- Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek
Merkez Bankası: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" denildi.
- AA
- 03.03.2021 - 18:05
- Güncelleme : 03.03.2021 - 18:20
Merkez Bankası, yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yaptı.
Sunumda yatırımcılara, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verildi.
Ayrıntılar gelecek...