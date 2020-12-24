- Haberler
- Gündem Haberleri
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz artıracak mı?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz artıracak mı?
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 10:22
- Güncelleme : 24.12.2020 - 10:23
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası, yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Bu kapsamda toplantıdan çıkacak olan faiz kararı büyük önem taşıyor.
Faiz kararının ne olacağı, arttırılıp artırılmayacağı merak ediliyor.
Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantının saat 11.00'de başlaması bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14.00'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve üyelerin yapacağı yazılı açıklama ile piyasalara duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 19 kasımda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten 15'e yükseltildiğini duyurmuştu.
Merkez Bankasının bu toplantıda da faiz artırımı yapması bekleniyor. Faizlerde düşüş beklenmezken faiz artırımı yapılmaz ise faizlerin yüzde 15'de sabit kalması bekleniyor.
Öte yandan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.