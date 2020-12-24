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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Merkez Bankası, yılın son Para Politikaları toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacak. Vatandaşlar alınacak kararı ve Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta sorularını merak ediyor.