Merkez Bankası'nda ne kadar dolar var? Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar 2021?

Merkez Bankası'nda ne kadar dolar var? Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına yanıt vererek, rezerv miktarını açıkladı. Peki Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar, kaç para?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin olarak muhalefetin iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Bu kapsamda Merkez Bankasının döviz rezervi ne kadar sorusu vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor.

Peki Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar 2021? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rezerv açıklamaları..

MERKEZ BANKASI DOLAR REZERVİ NE KADAR?

Merkez Bankasının döviz rezervleri banka tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre bir önceki haftaya göre 2 milyar 207 milyon dolar arttı.

Böylece söz konusu rezervler 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfırlandığı iddialarına açıklık getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, ey Faik Öztrak şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF'den borç alın. O sizin cibiliyetinizdir, karakterinizdir, bizde bu yok. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta daha da ileri gittiler sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.