Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale

Dövize bir haftada ikinci müdahalesini yapan Merkez Bankası'nın hamlesiyle dolarda düşüş gözlemlendi.

Döviz kurundaki hareketlenmelere karşı harekete geçen Merkez Bankası, 7 yıldan bu yana dövize ilk defa müdahalede bulundu.

Çarşamba günü kura yapılan müdahalenin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada müdahalelerin sürebileceği mesajını verdi.

MİKTAR BELİRTİLMEDEN MÜDAHALE EDİLDİ

Aradan 2 gün geçmesinin ardından bugün de devam eden kur artışına Merkez Bankası'ndan ikinci müdahale geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, miktar belirtilmeden doğrudan müdahalenin olduğu aktarıldı.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar kurunun gün içinde 13,89 ile en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte yapılan müdahalenin ardından dolarda düşüş gözlemlendi.

Dolar kuru şu sıralar 13,60 seviyelerinden işlem görüyor.

1 HAFTADA İKİNCİ MÜDAHALE

23 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen doğrudan müdahalenin üzerinden geçen 7 yılın ardından Merkez Bankası, bir haftada ikinci müdahalesini gerçekleştirdi.