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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin olarak yeni karar aldı.

KKM hesaplarında kısıtlamaya giden Merkez Bankası bu kez de açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtladı.

TCMB 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜMLÜ KKM'DE 6 VE 12 AY VADELİ HESAPLARDA SONA GELİNDİ

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: