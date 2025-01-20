Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin olarak yeni karar aldı.
KKM hesaplarında kısıtlamaya giden Merkez Bankası bu kez de açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtladı.
TCMB 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.
DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜMLÜ KKM'DE 6 VE 12 AY VADELİ HESAPLARDA SONA GELİNDİ
Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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